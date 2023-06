A partir de US$ 7: ofertas de licenças originais do Windows e do Office

Da Redação

Do 33Giga



06/06/2023 | 09:55



O Microsoft Office 2021 Professional é a escolha ideal para qualquer profissional que precise lidar com dados e documentos. Ele vem com muitos recursos novos que irão aumentar sua produtividade em todas as etapas do desenvolvimento, seja processando documentos, seja criando apresentações do zero. O preço oficial, no entanto, é de US$ 439,99. Mas na promoção de meio de ano da Keysfan, o Office 2021 Pro Plus genuíno está por apenas US$ 25,25 – economia de até 90%. E se você precisa instalá-lo em vários computadores ou tem a opção de comprá-lo com amigos, o pacote para 5 PCs é a melhor oferta: você pode adquiri-lo por apenas US$ 13,65 cada PC.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Tempo limitado: Microsoft Office 2021 vitalício a partir de US$ 13,65

Windows com preço especial por tempo limitado

O Windows 10 ainda é o sistema operacional mais popular disponível. E se você não deseja fazer o upgrade para o Windows 11 gratuitamente, saiba que está tudo bem. Mesmo que a Microsoft Store não venda mais a série, você pode comprar um Windows 10 Pro genuíno e barato na Keysfan por apenas US$ 7,25.

Compre mais e poupe mais com os pacotes econômicos

50% de desconto no Windows e no Office com o cupom BKS50

Keysfan também vende licenças para empresas

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Outras ferramentas em oferta

Por que escolher a Keysfan?

A Keysfan mantém o conceito do cliente em primeiro lugar. Por isso, visa trazer os melhores produtos e serviços a eles. Prova disso é o processo de compra, que é simples e fácil de operar. Após a finalização da aquisição, o código de ativação do software e as instruções detalhadas de instalação serão enviados para a caixa de e-mail em minutos.

Vale destacar que, no processo de instalação e uso, os usuários podem entrar em contato com a equipe profissional de atendimento ao cliente da Keysfan a qualquer momento se tiverem alguma dúvida. O grupo está online 24 horas por dia, sete dias por semana (e-mail de contato: support@keysfan.com).