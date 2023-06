Parque Central vai ter 906 pontos com iluminação de LED até 2024

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



06/06/2023 | 09:48



O Parque Deputado José Cicote – Central, na Rua José Bonifácio, agora faz parte do programa andreense Banho de Luz. O prefeito Paulo Serra (PSDB) assinou ontem a ordem de serviço que dá início às obras para modernização da iluminação do local com lâmpadas de LED e instalação de 40 câmeras de monitoramento interligadas ao COI (Centro de Operações Integradas). O número de postes de luz saltará de 100 para 906 até o fim das obras, estimado para dezembro. Com as reformas, a gestão pretende aumentar o horário de funcionamento do espaço para até as 22h. O investimento total ultrapassa R$ 8,3 milhões.

De acordo com Paulo Serra, a ação tem ligação direta com a sustentabilidade. “Essa iniciativa tem o objetivo de gerar menos consumo de energia. Todas as políticas públicas só fazem sentido com a manutenção da preservação ambiental. O Parque Central é um dos pontos mais importantes da cidade. Se compararmos com o Guaraciaba e o Celso Daniel, que já têm iluminação moderna, encontramos um cenário muito diferente.”

A ordem de serviço indica que as obras terminarão no início de 2024. “A meta é adiantarmos isso para dezembro para que os moradores possam aproveitar o parque reformado durante as férias”, declarou Serra.

Com a nova iluminação, o prefeito afirma que será discutida a ampliação do horário do parque, que atualmente funciona das 6h às 20h. “A iluminação atual é mais geral e não tem a mesma eficiência que a gente deseja. Um ambiente mais monitorado também permite que as pessoas se sintam mais seguras. Vamos analisar a demanda e escutar os usuários para ver a possibilidade de fecharmos o espaço às 22h. Isso será confirmado ao final do processo. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos frequentadores do parque.”

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, essas reformas eram uma dívida da gestão com a comunidade que utiliza o parque. “Participei da implantação da iluminação quando o Parque Central foi inaugurado, em 1992. Naquela época, o local não tinha tanta vegetação. Agora, muitos postes ficam entre as copas e não proporcionam o efeito esperado. Por isso a necessidade de remodelação.”

O prefeito também informou que o campo do parque terá seis postes de 12 metros e seis projetores de LED. “Ao todo, a cidade tem 53 mil pontos de iluminação. Desse número, 30 mil já fazem parte do programa Banho de Luz, que contempla ruas, avenidas e outros espaços públicos.”

As novas luminárias contemplarão a pista de corrida e caminhada, ciclovia, playground, palco, quadras poliesportivas, área para aeromodelismo, praças e bicicletário.