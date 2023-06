Taxas de juros rondam estabilidade, mas viés é de baixa com dólar fraco e após IGP-DI

06/06/2023 | 09:37



As taxas futuras começam a terça-feira (6) com oscilações estreitas, com viés de baixa, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries longos, e com efeito limitado da deflação maior do IGP-DI na parte mais curta da curva. O IGP-DI caiu 2,33% em maio, de -1,01% em abril e abaixo do piso das previsões do mercado financeiro, de -2,15%. O Tesouro faz leilão de NTN-B e LFT (11h).

Às 9h08, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,145%, de 13,155% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 recuava para 11,27%, de 11,29%, e o para janeiro de 2027 caía para 10,53%, de 10,55% no ajuste de segunda-feira. O vencimento para janeiro de 2029 ia para 10,85%, de 10,87%.