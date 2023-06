Mega-Sena gera mistério e fila enorme em Rio Grande

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



06/06/2023 | 09:39



O dia na menor cidade da região, Rio Grande da Serra, foi diferente do costumeiro no primeiro dia útil após o resultado do concurso 2.598 da Mega-Sena, que premiou com R$ 66 milhões uma única aposta simples realizada no município. Na lotérica em que o jogo foi feito, uma fila de pessoas esperava para fazer sua fezinha enquanto tentam responder à questão que corre em todos os cantos: quem seria o grande vencedor?

O sortudo fez sua aposta em uma unidade física da Lotérica, a Rio Grande, na Avenida Dom Pedro I, 204, no Centro da cidade. Ontem, uma fila de pessoas esperava para fazer sua aposta no local após a divulgação do vencedor. Pedro de Jesus Santos, 56 anos, é um dos moradores que resolveu jogar após o resultado do último concurso. Taxista, ele afirma que não se fala em outra coisa em Rio Grande da Serra.

“Aqui está todo mundo correndo para a lotérica. Se eu ganhasse, iria para o Caribe, Ilhas Maldivas, Paris, Londres e Dubai. Também investiria em imóveis, mas deixando metade do dinheiro guardado na poupança. Viver dessa renda em uma praia no Nordeste”, diz o munícipe, que também é motorista de ônibus escolar. “Vou até perguntar qual foi o caixa em que o vencedor apostou para jogar”.

Segundo Pedro, os rumores sobre o endereço e identidade do sortudo já correm pela cidade, mesmo apenas dois dias após o sorteio. Inês Barros, 55, é vendedora autônoma e acha que o sortudo já saiu do município e provavelmente não voltará, mas afirma que deseja o bem da pessoa, independentemente de quem seja.

“Desejo tudo de bom para ele, pois quem venceu merece, porque aqui em Rio Grande temos um pessoal muito humilde”, comenta a moradora. Apesar das dificuldades, Inês diz que a primeira coisa que faria seria ajudar moradores em situação de rua do município. “Faria um galpão grande e acolheria todos que precisassem, teria quartos com cama e banheiro”, afirma.

Assim como a vendedora, o comerciante Gercino Virgílio da Silva, 63, também investiria o montante para ajudar a população do município, mas a animal. “Se eu ganhasse daria tranquilidade para minha família toda e faria uma ONG (Organização Não Governamental) para animais, pois aqui eles vivem na rua, abandonados. Eu trabalharia para fazer um lugarzinho para cuidar deles, pois são vidas”, diz Gercino, que também acredita que o vencedor não se encontra mais no município.

Para quem deseja arriscar uma aposta, o próximo concurso, o 2.599, terá seu primeiro sorteio realizado amanhã, com prêmio inicial de R$ 3 milhões. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Os jogos podem ser realizados no portal da Caixa, nas casas lotéricas credenciadas em todo o País, no aplicativo Loterias Caixa, ou pelo Internet Banking para clientes do banco. Serão aceitas apostas realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.