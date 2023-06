Já na sexta rodada, Cachorrão vai em busca da primeira vitória no Paulista

Pedro Lopes

06/06/2023 | 09:34



As meninas do EC São Bernardo vão em busca da sua primeira vitória no Paulistão Feminino. Hoje à tarde, as jogadoras do time do Grande ABC viajam até Santana de Parnaíba para enfrentar o SKA Brasil pela sexta rodada da competição. O confronto ocorre no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, às 17h,

Atualmente na penúltima colocação, com apenas um ponto conquistado, as meninas do Cachorrão buscarão se recuperar na competição após a goleada de 6 a 0 sofrida para o São Paulo na última rodada, em Cotia.

Suas adversárias também foram goleadas na rodada passada. O SKA perdeu de 6 a 1 para o São José, jogando no Estádio Municipal Martins Pereira, no Vale do Paraíba. Após a derrota, a equipe ocupa a nona colocação na tabela de classificação, com três pontos.