São Bernardo vence o Figueirense e se isola na liderança da Série C

Da Redação



06/06/2023 | 09:17



O São Bernardo FC venceu o Figueirense por 1 a 0 na noite de ontem, no Estádio 1º de Maio, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O resultado redime o Tigre da derrota no último compromisso (1 a 0 para o CSA) e isola a equipe do Grande ABC na liderança da tabela, com 15 pontos – três à frente do Botafogo-PB.

Diante de sua torcida, o São Bernardo criou a maior parte das jogadas perigosas, mas o goleiro Wilson, dos visitantes, estava em noite inspirada e evitou placar mais elástico. Com a derrota, o Figueirense permanece na 13ª colocação, com sete pontos, a dois do CSA, primeira equipe no G-8.

O gol da partida nasceu da insistência do Tigre. Aos 29 minutos da etapa complementar, Alex Reinaldo cobrou o lateral direto na área, João Carlos desviou e Bruno Santos escorou para as redes, na única jogada indefensável para o arqueiro catarinense. São Bernardo: 1 a 0.

Pouco antes do fim da partida, com o cansaço dos donos da casa, o Figueirense mostrou resiliência e, por pouco, não empatou. A equipe do técnico Roberto Fonseca teve pelo menos quatro boas chances.

Renan Bernabé, aos 45, Mauricio, aos 46, e Guilherme Pato, aos 49 minutos, desperdiçaram para o Figueirense. Aos 51, o meio-campo Matheus Salustiano se atrapalha e quase marca contra, obrigando o goleiro Alex Alves a se esticar para fazer a defesa.

Com o apito final, o Figueirense manteve o tabu de não vencer pela Série C fora de casa há um ano. A última vitória dos catarinenses longe de seus domínios, em competições nacionais, ocorreu em meio de 2022, quando derrotou o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, por 1 a 0.

Na sequência do Brasileiro, o Tigre tem dois compromissos distante de sua torcida. Na próxima rodada, depois de amanhã, o time enfrenta o Floresta (18º colocado), em Fortaleza, no Ceará, e, no domingo, o Paysandu (15º), em Belém do Pará.