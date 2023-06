Tottenham inova e contrata técnico australiano que foi campeão escocês com o Celtic

06/06/2023 | 09:00



Após muitas especulações e a frustração da torcida que pedia o retorno de Mauricio Pochettino, agora acertado com o Chelsea, o Tottenham foi buscar seu novo treinador na Escócia. O australiano Ange Postecoglou, de 57 anos, assinou um contrato de quatro anos e foi anunciado como técnico do clube londrino nesta terça-feira, após vencer o Campeonato Escocês com o Celtic. Ele será o primeiro australiano a comandar um time da primeira divisão inglesa.

Postecoglou chega com uma grande responsabilidade, após uma série de trabalhos frustrados comandado por José Mourinho, Nuno Espirito Santo e, por último, Antonio Conte. Depois da saída de Conte, o auxiliar Cristian Stellini foi colocado como interino, mas também não resistiu e foi substituído pelo ex-meio-campista Ryan Mason. O novo técnico continua a missão de encerrar o jejum sem títulos que já dura 15 anos.

"Ange traz uma mentalidade positiva e um estilo de jogo rápido e ofensivo", disse o presidente do Tottenham, Daniel Levy. "Ele tem um histórico forte de desenvolvimento de jogadores e uma compreensão da importância do vínculo com a academia - tudo o que é importante para o nosso clube", completou.

Nascido na Grécia e criado na Austrália, Postecoglou foi treinador da seleção australiana entre 2013 e 2017, além de ter trabalhado no time japonês Yokohama F. Marinos e em equipes australianas, como o Melbourne Victory e o Brisbane Roar. Chegou ao Celtic em 2021 e lá conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Escoceses, uma Copa da Escócia e duas Copas da Liga da Escócia.

O treinador encontra o clube londrino em um momento de apreensão frente à possibilidade da saída de um dos nomes mais importantes do elenco, pois Harry Kane está na mira do Real Madrid e do Manchester United, de acordo com a imprensa europeia. O atacante inglês tem 266 gols marcados com a camisa do Tottenham.