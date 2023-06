Uma pedra no sapato de Geraldo Reple

Da Redação



06/06/2023 | 08:48



O secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, entrou definitivamente em um processo de fritura. Há quem diga que ele não tem mais a mesma moral que tinha com o prefeito Orlando Morando (PSDB). A crise no setor, com fechamento de UBSs (Unidades Básicas de Saúde), falta de medicamentos e reclamações constantes de pacientes e funcionários públicos agravaram ainda mais a relação, que já estava estremecida. Nos corredores, a informação é de que o prefeito já procura nome para substituir Reple na função. E quem está cotada para ocupar a cadeira é Helaine Balieiro, atual diretora do departamento de proteção à saúde e vigilância do município. Ciente dessa construção, Reple, segundo dizem, já está com as orelhas em pé, de olho nessa pedra no sapato.