PIB da África do Sul cresce 0,4% no 1º trimestre e evita recessão técnica

06/06/2023 | 07:41



O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2023 ante o último trimestre do ano passado, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 6, pela agência de estatísticas do país, a Stats SA. Com o resultado, a economia sul-africana evitou uma recessão técnica, depois de ter encolhido 1,1% no quarto trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, de acordo com revisão da Stats SA.

Apesar da recuperação, a Capital Economics avalia que a perspectiva da África do Sul continua sombria. "Graves cortes de energia, o aperto das políticas fiscal e monetária e a piora do cenário externo significam que a economia (sul-africana) deverá apenas ficar estagnada este ano", disse o vice-chefe para mercados emergentes da consultoria britânica, Jason Tuvey, em nota a clientes.