Ucrânia acusa Rússia de destruir grande barragem perto de Kherson e alerta para inundações

06/06/2023 | 07:14



A Ucrânia acusou a Rússia de explodir nesta terça-feira, 6, a barragem Kakhovka, localizada em uma área ao sul do país, na região de Kherson, controlada pelos russos. O governo emitiu um alerta para inundações generalizadas. O presidente Volodmir Zelenski convocou uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança e Defesa do país para lidar com a crise, segundo o secretário do órgão, Oleksiy Danilov.

O Ministério do Interior ucraniano pediu aos residentes de dez aldeias na margem direita do Rio Dnipro e de partes da cidade de Kherson que reúnam documentos essenciais e animais de estimação, desliguem os aparelhos eletrônicos e saiam de casa.

Oleksandr Prokudin, chefe da Administração Militar Regional de Kherson, disse em um vídeo publicado no Telegram que "o exército russo cometeu mais um ato de terror" e que a água atingirá "níveis críticos" em poucas horas.

A Ucrânia e a Rússia já se acusaram mutuamente de atacar a barragem e, em outubro, Zelenski supôs que a Rússia destruiria a estrutura para causar uma inundação. Autoridades, especialistas e moradores há meses expressam preocupação com os fluxos de água através e sobre a barragem de Kakhovka. Fonte: Associated Press.