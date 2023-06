Caetano diz que turnê de 'Meu Coco' pode ser a última pelo mundo

06/06/2023 | 07:02



Prestes a levar a turnê Meu Coco para países como Chile, Argentina e Uruguai, o cantor e compositor Caetano Veloso, de 80 anos, disse em entrevista ao jornal uruguaio El Observador que essa pode ser a última que leva para palcos pelo mundo.

"Acho que essa turnê pode ser a última que faço ao redor do mundo. Quero voltar a morar na Bahia e cantar todas as semanas lá - e para quem quiser me ver e ouvir que vá à minha terra", disse Caetano, ao ser questionado se pensa em se aposentar dos palcos.

Caetano já havia afirmado, anteriormente, o desejo de cantar só na Bahia. Ele não disse ao jornal - Caetano costuma dar entrevista por e-mail - se pretende continuar a compor e a lançar novas músicas.

Perguntado pelo El Observador sobre o futuro da música brasileira, ele afirmou que, nestes novos tempos de ChatGPT, ferramenta que pode copiar e aplicar vozes de artistas em novas ou antigas canções, ele não pode dizer nada.

TURNÊ

"O que posso dizer, nesse tempo de ChatGPT? Eu não recomendo nada. Espere. Eu vejo e ouço", disse. Caetano ainda disse que se atualiza sobre as novidades pelo programa TVZ, uma espécie de parada musical transmitida pelo canal Multishow.

Depois dos shows pela América Latina, o cantor baiano se apresentará em algumas cidades brasileiras como Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. No segundo semestre, o artista vai fazer shows pela Europa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.