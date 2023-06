Swiatek vê rival passar mal e abandonar e dá mais um passo pelo bi em Roland Garros

05/06/2023 | 20:11



Iga Swiatek vem travando enorme batalha com a belarussa Aryna Sabalenka para fechar Roland Garros no topo do ranking. Atual campeã, a polonesa entrou em quadra nesta segunda-feira correndo o risco de perder o número 1 do mundo caso fosse derrotada. Mas deu sorte, viu a ucraniana Lesia Tsurenko passar mal e abandonar após somente 29 minutos de jogo, quando perdia por 5 a 1.

Swiatek começou o jogo de maneira arrasadora e foi logo abrindo 4 a 0. Quando fez 5 a 1, viu Tsurenko desistir. "Meu corpo não resistiu", afirmou a ucraniana, com inflamação na garganta, congestão e tontura, sintomas semelhantes aos da casaque Elena Rybakina, que poderia ser a rival de Bia Haddad nas oitavas, mas abandonou na terceira rodada.

Garantida nas quartas de final sem sets perdidos no Grand Slam, a polonesa reeditará a final de 2022 com a americana Cori Gauff. Na edição passada, a líder do ranking ganhou fácil, mas vê a jovem oponente mais experiente no circuito, apesar de ter 6 a 0 no confronto.

"Estou jogando cada vez melhor, mas este é um ano totalmente diferente, um torneio diferente e tenho que estar pronta, independentemente do que aconteceu no ano passado", afirmou Iga Swiatek, descartando favoritismo contra Gauff.

A americana terminou o jogo contra a eslovaca Karolina Schmiedlova com o joelho sangrando após uma queda. Mas celebrou o triunfo por 7/5 e 6/2 e o reencontro com Swiatek, agora nas quartas de final, e Noi qual tentará desencantar contra a polonesa.

"Desde o ano passado, tenho vontade de jogar de novo contra ela, especialmente neste torneio. Achei que isso iria acontecer, porque imaginei que iria me sair bem e ela também", festejou Gauff. "Na minha mentalidade, se você quer ser a melhor, tem que vencer as melhores."

MASCULINO

Outro duelo com conotação de revanche vai acontecer na chave masculina. Holger Rune ganhou batalha de cinco sets e vai encarar o norueguês Casper Ruud, seu algoz nas quartas de final de 2022, na mesma fase deste ano. O dinamarquês se garantiu com vitória sofrida diante do argentino Fernando Cerúndolo, por 7/6 (7/3), 3/6, 6/4, 1/6 e 7/6 (10/7). Já Ruud passou fácil pelo chileno Nicolás Jarry, com 7/6 (7/3), 7/5 e 7/5.

O alemão Alexander Zverev avançou com 6/1, 6/4 e 6/3 diante do búlgaro Grigor Dimitrov e terá pela frente Tomas Etcheverry. O argentino derrotou o japonês Yoshihito Nishioka, algoz do brasileiro Thiago Wild, com 7/6 (10/8), 6/0 e 6/1.