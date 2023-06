Maiara revela namorado secreto durante show

05/06/2023 | 19:11



Já sabemos quem é a fofoqueira da dupla! Maiara e Maraisa se apresentaram em Ipatinga, Minas Gerais, no último sábado, dia 3. Após alguns drinks, Maiara começou a revelar algumas intimidades para a plateia. Vale lembrar que a sertaneja vive um relacionamento ioiô com Fernando Zor, com quem já terminou 12 vezes.

- Eu já namorei um homem, fui apaixonada por um homem que ninguém nunca ficou sabendo. E eu famosa, tá? Famosa! Eu não sei como ele conseguiu se safar do Léo Dias e dos outros sites de fofoca. As pessoas falam que eu invento isso e ele é um fantasma. Canta mais uma que vou dançar com meu fantasma aqui, só não vou falar o nome dele.

E Maraisa não ficou de fora não. Maiara explanou o atual relacionamento da irmã, mesmo sem citar nomes, e revelou apoiar a relação dos dois.

- Eu não sei você vai casar com Fafá, mas eu amo o Fafá. Fafá reza por minha felicidade. Fafá cuida de mim, jogo água benta nele. Ele me aguenta. Fafá, te amo. E vocês não sabem quem é o Fafá.