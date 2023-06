Michelle Loreto mostra ultrassom da primeira filha e revela nome: Aurora vem aí

05/06/2023 | 19:11



A família de Michelle Loreto vai aumentar! Aos 43 anos de idade, a jornalista anunciou recentemente que está à espera da sua primeira filha, e empolgada com a nova fase ela presenteou os fãs com um vídeo do ultrassom e revelou o nome da herdeira.

Aurora vem aí! É uma menina, celebrou a mamãe de primeira viagem em suas redes sociais.

Claro que Michelle também agradeceu por todas as mensagens de carinho que está recebendo:

- Estou passando aqui pra agradecer as mensagens lindas que recebi, por aqui, pelo WhatsApp, estava tentando responder todo mundo, mas chegou uma hora que não consegui. Muito obrigada pelo carinho, é muito importante com tanta coisa mudando. E quem tiver dicas, por favor, pode me dar, e vou contando tudo pra vocês.

Vale pontuar que a jornalista namora o diretor do Encontro, Alexandre Mattoso.