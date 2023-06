Zezé Di Camargo fica irritado após críticas sobre falha da voz em show

05/06/2023 | 18:10



Apesar de ter diversos anos de carreira e ter feito inúmeros shows, Zezé Di Camargo não conseguiu conter a irritação quando foi criticado por sua voz. Enquanto se apresentava no litoral de São Paulo no último domingo, dia 4, Zezé precisou desabafar sobre o assunto no palco.

Apesar de ter que lidar com um problema nas cordas vocais e ter feito uma cirurgia em 2010, o cantor ainda sofre com alguns comentários maldosos e críticas nas redes sociais. Por conta disso, ele decidiu parar a última apresentação que fez para abrir o jogo com o público. No início, Zezé Di Camargo relembrou os internautas que não é sempre que a voz está impecável.

- Qualquer profissional está sujeito a erros. Tem jogadores de futebol que, às vezes, não vivem um bom dia. Às vezes, acontece um deslize. Tem dias que você está gripado, com o nariz entupido, um punhado de coisas que podem acontecer com o ser humano.

Em seguida, o pai de Wanessa Camargo perdeu a paciência e acusou todos as pessoas que fazem críticas e comentários negativos de quererem ganhar cliques e dinheiro, e causar polêmicas:

- As pessoas usam muito isso, nas redes sociais, para sacanear a gente, para ganhar clique. [...] Ganham dinheiro quando alguém clica. Ele coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver e, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentir. É sempre sacanagem. E não é só comigo não. É com todo mundo que tem fama, que tem prestígio. Colocam sacanagem, você entra, dá um clique e ele ganha centavos.

Gente como a gente, Zezé acabou perdendo a paciência e mandou a real sobre o que acha desse comportamento. Segundo ele, a ideia dos internautas que criticam artistas é apenas ganhar dinheiro com os comentários, sem pensar no que isso pode gerar.

- Desculpe o palavrão, mas é um filho da p**a que faz isso em cima do outro para ganhar dinheiro. E as pessoas dão crédito para isso. Me desculpe, são muito inocentes. Hoje, 80% das coisas que saem é sensacionalismo.

Ao Fofocalizando, programa do SBT, Zezé Di Camargo falou mais sobre as críticas que anda recebendo sobre sua voz. O noivo de Graciele Lacerda revelou que seu irmão e dupla sertaneja disse que ele enfrentaria comentários negativos sobre sua voz ao revelar o procedimento que fez. Além disso, o cantor também revelou que o vídeo compartilhado é antigo e foi tirado de contexto.

- A gente sabe que é maldade das pessoas. A internet hoje é um mundo sem dono.... Não sou a favor da censura, mas sou a favor de regulamentar os profissionais que estão por trás disso. Hoje qualquer um pode virar jornalista. Pegam um momento seu que você não foi feliz, o que é normal para qualquer artista. Em 2010, eu confessei que fiz uma cirurgia nas cordas vocais achei que ser verdadeiro era interessante. Conheço mais de 20 cantores que fizeram a cirurgia que eu fiz.... O Luciano até falou uma coisa pra mim: Você nunca teve problema de voz, você vai ter agora porque você contou. Ele afirma que o último vídeo que circulou sobre o assunto era de meses atrás e repetido, pois já havia circulado. Na ocasião, Zezé conta que estava apenas mostrando ao público a dificuldade em cantar uma música no tom feminino: Tanto que chamei a menina no palco, minha vocalista, para as pessoas verem que era um tom feminino que as mulheres cantavam muito mais fácil. O cara gravou esse pedacinho só e soltou falando isso.