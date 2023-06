Resposta firme de BCs a estresse financeiro permite manter foco no aperto monetário, diz FMI

05/06/2023 | 18:03



A resposta rápida a episódios de estresse financeiro permite que bancos centrais mantenham o foco no aperto monetário, conforme mostraram turbulências recentes nos Estados Unidos, Reino Unido e Suíça. A avaliação é do Fundo Monetário Internacional (FMI), em artigo assinado pela vice-diretora gerente da entidade, Gita Gopinath, o diretor do Departamento de Mercado de Capitais e Monetário, Tobias Adrian, e o diretor de Pesquisa, Pierre-Olivier Gourinchas.

De acordo com a análise, de maneira geral, os bancos centrais conseguem se defender contra turbulências ao mesmo tempo que combate à inflação. No entanto, momentos de estresse maiores e principalmente com inflação alta exigem que sejam feitas escolhas entre preços e estabilidade financeira, argumentou a organização.

Em contextos assim, disse o FMI, a intervenção em tempo hábil de formuladores de política - por meio de apoios de liquidez, compras de ativos ou injeção de capital, por exemplo - podem permitir que a política monetária siga o seu curso de buscar reduzir a inflação.

A necessidade de intervenções financeiras agressivas se torna cada vez mais aguda à medida que as tensões financeiras se intensificam e os riscos de insolvência aumentam. "As ações necessárias para prevenir uma crise podem se estender além do que os bancos centrais podem fazer sozinhos. Embora os BCs possam estender o amplo suporte de liquidez a bancos solventes, eles não estão preparados para lidar com os problemas de empresas ou tomadores de empréstimos insolventes, que devem ser resolvidos pelos governos", comentou.