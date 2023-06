Bolsas de NY fecham em baixa, com cautela por perspectiva econômica e evento da Apple no radar

05/06/2023 | 17:27



As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta segunda-feira, 5, apagando parte dos ganhos da última semana. As preocupações com a economia americana seguem no radar, incluindo o risco de uma recessão, enquanto investidores avaliam quais devem ser os próximos passos da política do Federal Reserve (Fed). Hoje, ganhou especial atenção ainda um evento de lançamento de produtos da Apple, que deu volatilidade aos papéis da empresa e repercutiu ainda em ações de outras companhias.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,59%, a 33.562,86 pontos; o S&P 500 recuou 0,20%, a 4.273,79 pontos; e o Nasdaq caiu 0,09%, a 13.229,43 pontos.

Entre os sinais da economia, o índice da indústria dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) da semana passada caiu para 46,9, a sétima leitura consecutiva abaixo de 50, em sua pior forma desde 2009 com exceção de dois meses na pandemia, lembra o ING. Hoje, o relatório de serviços do ISM, embora não "tão sombrio", só aumenta as preocupações com as perspectivas para a economia, avalia o banco.

Para Edward Moya, analista da Oanda, parece que qualquer caso de grande risco no caminho de Wall Street, os investidores acreditam que o Fed provavelmente virá em socorro. "O mercado de ações recusou-se a quebrar, apesar da angústia do teto da dívida, dos temores dos bancos regionais, de uma recessão de lucros e de uma inflação persistente", afirma. Parece que os traders acreditam principalmente que, se não houver cortes nas taxas de juros neste ano, eles provavelmente serão maiores no ano que vem, diz Moya.

A ação da Apple caiu 0,76%, e foi pressionada depois que a companhia anunciou o lançamento dos óculos de realidade virtual Vision Pro, que custarão US$ 3,5 mil. Nas redes sociais, operadores consideram o produto caro, sobretudo na comparação com o da rival Meta, que anunciou item semelhante ao preço inicial de US$ 300. Já o papel da Intel caiu 4,63%, depois que a Apple anunciou que não serão mais utilizados os processadores da companhia em parte dos seus produtos. Já a ação da Unity Technologies subiu 17,16% depois que foi anunciado que a desenvolvedora de jogos eletrônicos trabalha em conjunto com a Apple no lançamento do óculos de realidade virtual.