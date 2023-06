Marina: Estamos trabalhando com Casa Civil para criar Conselho de Segurança Climática

05/06/2023 | 17:20



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse estar trabalhando com a Casa Civil para a criação de um Conselho de Segurança Climática, projeto anunciado em janeiro deste ano, que tinha como prazo ser criado até março pelo governo. O projeto do conselho, contudo, não foi entregue ainda.

Dentre os projetos a serem anunciados, Marina disse que o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, deve anunciar também um de agricultura de baixo-carbono. As falas se deram durante cerimônia em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta segunda-feira, 5, no Palácio do Planalto.

De acordo com a ministra, o País tem uma matriz energética que pode ser 100% limpa. Ela disse ser preciso que toda agricultura seja de base sustentável. "A economia e a ecologia fazem parte da mesma equação, é o desafio que temos à frente", declarou.