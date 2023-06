Lula assina decreto que institui Conselho Nacional para a COP-30, que será no Brasil em 2025

05/06/2023 | 17:19



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina nesta segunda-feira, 5, um decreto que institui o Conselho Nacional para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - COP30. O evento, marcado para 2025, será sediado em Belém.

De acordo com o governo, o grupo vai deliberar sobre questões afetas à infraestrutura, à logística e à organização da COP30, além de promover a interlocução do governo com demais órgãos e entidades dos entes federados e sociedade civil. O Palácio do Planalto ainda não detalhou a composição do colegiado.

Lula ainda assina hoje decretos para as seguintes ações:

Instituir a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+.

Retomar o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a Política Nacional sobre Mudança do Clima

Criar o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima

Atualizar o Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono de acordo com nova estrutura do governo

Ampliar a Unidade de Conservação denominada de Chocoaré- Mato Grosso.

Criar a Unidade de Conservação denominada de Chocoaré- Mato Grosso.

A proposição (i) ajusta denominação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática