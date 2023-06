Pivetti pede mais eficiência no ataque para o Guarani reagir na Série B

05/06/2023 | 17:14



Com a derrota para o CRB, por 1 a 0, no domingo, o Guarani perdeu sua invencibilidade de quatro jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e agora está há quatro sem vencer. O técnico Bruno Pivetti pediu tranquilidade e confia na recuperação nos próximos jogos.

"A pressão e a instabilidade são normais. Precisamos ter serenidade assim como não tivemos euforia quando vencemos três partidas seguidas. O grupo já mostrou que tem qualidade e condição para reverter. Não é uma mera instabilidade que vai nos tirar dos trilhos. É hora de sabedoria e convicção porque os resultados vão aparecer e esse grupo vai fazer uma grande Série B", disse o treinador.

Ao comentar sobre o jogo, Pivetti elogiou a dedicação do time na busca pelo empate, mas admitiu que a pontaria precisa melhorar. "O nosso grupo buscou o empate até o final e merecíamos um resultado melhor, mas a eficácia é um ponto fundamental. Criamos oportunidades, mas não aproveitamos. Precisamos de mais concentração para melhorar os nossos índices."

Mesmo assim, Bruno Pivetti vê o Guarani em evolução e a produção ofensiva fará com que as vitórias voltem a acontecer. "Eu acredito que estamos em evolução. Fomos mais dominantes e esse número de ações ofensivas nos deixa mais próximos de vencer. Precisamos acreditar no trabalho, em nossas convicções. Os resultados positivos vão voltar."

Com o resultado, o Guarani permanece com 15 pontos, agora em 11º lugar. Na quarta-feira, às 19h, o Guarani faz duelo paulista diante do Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 11ª rodada.