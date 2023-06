Luis Ricardo, ex-palhaço Bozo, reencontra criança responsável por foto memorável de sua carreira

05/06/2023 | 16:10



Quem diria, hein? O apresentador que deu vida ao palhaço Bozo durante a década de 80 reencontrou a criança responsável por uma foto memorável de sua carreira.

Na imagem, Luis Ricardo aparece ao lado do garoto, que está chorando de medo no colo do palhaço. Na foto tirada em seu reencontro no último domingo, dia 4, e postada em seu Instagram, dessa vez o garoto - agora homem - aparece sorrindo com o apresentador, que mostra em seu celular a foto dos anos 80.

Sério??? Muita coincidência?.. Foi muito especial esse encontro ? Antes ele chorou, hoje foi só sorrisos? Mais uma história pra conta!, escreveu Luis Ricardo na legenda da foto.

Nos comentários antigos telespectadores e fãs do palhaço Bozo relembraram do personagem e agradeceram pelo apresentador ter feito parte da infância de tantos brasileiros.

Eu queria poder ter uma foto com vc, infelizmente não tenho, um dia quem sabe né. Mas me alegro em dizer que você fez parte da minha infância junto com a vovó Mafalda e o papai papudo. Acredito que fez toda a diferença ter a inocência e alegria do teu programa na minha infância. Obrigada!, comentou um seguidor.

Melhor bozo!! Eu amava!!, registrou outro internauta.