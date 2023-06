Thiago Rodrigues abre o coração sobre as cobranças de pensão da ex-parceira Cris Dias

05/06/2023 | 16:10



Em meio a várias polêmicas envolvendo a pensão alimentícia, Thiago Rodrigues abriu o coração sobre os momentos em que a ex-parceira, Cris Dias. No podcast Barbacast, o ator revelou que não curtiu a situação.

- Ninguém gosta de ter a vida exposta com uma situação dessa. Você abre a internet está cheio de notícias, e a gente sabe que hoje as pessoas não estão interessadas em saber o que está acontecendo de verdade. Elas querem aproveitar aquilo ali e porrada. Quando é com você, você sente muito. Está todo mundo só pensando naquilo, te julgando, achando que você é um monstro, m***a de um pai.

Thiago continuou explicando o que pensa sobre toda a polêmica que ele e a Cris Dias passam. O ator contou que não gosta nenhum pouco de tudo ter sido exposto.

- É ruim que isso aconteça, mas faz parte. Aconteceu e eu não posso apagar isso do Google e nem da cabeça das pessoas. Não tenho nenhum sentimento ruim com isso. É chato, ninguém quer ter a vida devassada na internet. Nunca tive interesse de estar em guerrilhas públicas com a mãe do meu filho. Eu tenho maior carinho e respeito por ela. E ela encontrou essa maneira de brigar pelos direitos dela, usando a mídia. Eu não acho essa a melhor maneira.

Rodrigues surpreendeu os espectadores ao revelar que sua relação com Cris Dias está bem melhor agora do que era antes. Ele também contou que tem medo que todas essas polêmicas afetem sua carreira, mas acredita que a ex saía mais prejudicada.

- Eu sempre tentei mostrar, de verdade, que era um problema que eu tinha, para pagar a pensão, por conta dessa burocracia de trazer dinheiro. Que ela tivesse um mínimo de compreensão para que em dias eu resolvesse, e isso nunca aconteceu. No fundo, eu quero estar bem com ela e com meu filho. Ela é uma ótima mãe. Eu admiro muito ela como mãe, como profissional. A gente viveu uma história junto, eu não tenho nenhum interesse em estar brigado com ela. Eu sou ator, mas ela é jornalista. Eu acho que pega pior. Imagina, você vai assistir o Jornal Nacional e quem está te passando a notícia é uma pessoa que está envolvida num escândalo. Não é legal. Porque o artista está num universo meio da p***louquice, você até aceita mais. Já o jornalista tem que ser mais cauteloso quanto a isso.

O ator comentou sobre a situação polêmica sobre pensão alimentícia que Dado Dolabella passou em 2018:

- Eu conheço o Dado Dolabella desde muito novo. Eu já não falo com ele há bastante tempo, mas eu lembro que, quando eu vi essa notícia dele preso, eu pensei: Mas o cara está preso por não pagar pensão? Como que ele vai pagar agora, se ele tá preso?. Obviamente, se ele tem amigos e família, vai todo mundo se virar para tirar o cara dessa enrascada. É uma situação que deveria ser revista. Não estou aqui querendo diminuir a importância da pensão, mas é f**a.