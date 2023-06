Tyler James Williams, ator de Todo Mundo Odeia o Chris, fala sobre sexualidade: Ser gay não parece ser um jeito

05/06/2023 | 16:10



Não é de hoje que os famosos precisam falar publicamente sobre sua sexualidade após uma série de boatos. E desta vez foi Tyler James Williams, o Chris de Todo Mundo Odeia o Chris, que se pronunciou nas redes sociais. Depois de ver que seu nome estava sendo alvo de boatos relacionados com sua sexualidade, o ator decidiu falar sobre o assunto no Instagram.

Através dos Stories, o intérprete de Chris escreveu um longo texto dando sua opinião sobre o assunto. Além de esclarecer que não é gay, Tyler deixou bem claro que não acha legal o comportamento da web de analisar o comportamento de celebridades para tentarem achar provas de que eles fazem parte da comunidade LGBTQIA+.

Normalmente, eu não falaria de coisas assim, mas sinto que a conversa é maior do que eu. Eu não sou gay, mas acho que a cultura de tentar encontrar algum tipo de traço ou comportamento oculto que uma pessoa enrustida deixou escapar é muito perigoso. Analisar demais o comportamento de alguém na tentativa de pegá-la no flagra contribui diretamente para a ansiedade que muitas pessoas queer ou que estão na dúvida sobre ser queer sentem quando temem viver sua verdade. E também reforça um arquétipo sob o qual muitos homens heterossexuais têm que viver ? o que muitas vezes é irreal, menos livre e limita a expressão individual.

No Stories seguinte, o ator aproveitou o espaço para frisar que, apesar de ser hétero, ele segue apoiando as causas LGBTQIA+, principalmente no mês do orgulho:

Tenho sido muito claro sobre a intencionalidade que tento colocar ao usar minha plataforma para enfrentar esses arquétipos sempre que posso. Ser hétero não parece ser um caminho. Ser gay não parece ser um jeito. E o que pode parecer uma conversa e uma diversão inofensiva pode, na verdade, estar enviando uma mensagem perigosa para aqueles que lutam com problemas reais. Recuso-me a contribuir inadvertidamente para essa mensagem. Eu rezo para que vocês se sintam vistos de forma que vocês se sintam seguro na celebração deste mês. Como aliado, continuo comprometido a ajudar naquilo que posso e a ajudar a cultivar um futuro em que todos sejamos aceitos e tenhamos permissão para sermos nós mesmos.