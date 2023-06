Airbnb para o Dia dos Namorados: como escolher locação ideal

Da Redação, com assessoria

Usar o Airbnb para o Dia dos Namorados é uma forma de buscar um refúgio romântico para comemorar a data especial. “As locações da empresa costumam oferecer um ambiente mais íntimo e acolhedor do que hotéis tradicionais. Você pode encontrar desde chalés rústicos até apartamentos elegantes, permitindo escolher o tipo de acomodação que melhor se adapta ao estilo de romance que você deseja criar”, afirma o influencer Gustavo Pozzato.

Desde fevereiro, o influenciador está rodando o País para avaliar as cabanas brasileiras mais bacanas. E, com toda essa expertise, ele aproveitou para elencar 10 dicas de como escolher um Airbnb para o Dia dos Namorados. Confira!

1. Privacidade é fundamental

Ao selecionar um Airbnb para o Dia dos Namorados, busque por locais em que vocês possam se sentir à vontade, sem se preocupar com o que está ao redor. Opte por acomodações isoladas, longe de ruídos e perturbações externas, para que vocês possam desfrutar de momentos íntimos e românticos.

2. Localização estratégica para romance

Escolha uma acomodação que esteja em um bairro tranquilo, romântico e seguro. Se você preferir um ambiente mais natural, pode optar por um chalé nas montanhas, uma cabana à beira do lago ou uma casa de praia isolada. A localização adequada pode criar o clima perfeito para um momento especial a dois.

3. Ambiente acolhedor e romântico

Procure por espaços que ofereçam uma decoração charmosa, com iluminação suave, velas e detalhes especiais que criem uma atmosfera íntima. Lareiras, jacuzzi e varandas com vistas panorâmicas podem adicionar um toque extra de romance à sua estadia.

4. Café da manhã incrível

Uma maneira maravilhosa de começar a data é desfrutando de um café da manhã divino. Procure por acomodações que ofereçam um café da manhã estilo hotel, com uma variedade de opções deliciosas e regionais. Outra opção é pesquisar cafeterias e hotéis nas redondezas que tenham este serviço. Essa experiência gastronômica única adicionará um toque extra de romance à sua estadia.

5. Uma experiência única

Surpreenda o seu amor com uma experiência única. Escolha um Airbnb que ofereça características especiais, como casas de vidro que proporcionem vistas deslumbrantes, chalés em meio a matas fechadas, casas com cachoeiras privativas ou qualquer outro ambiente que crie um clima romântico e mágico para vocês.

6. Banheiras para momentos especiais

Para criar momentos inesquecíveis e capturar fotos incríveis, escolha uma acomodação que disponha de banheiras relaxantes. Tire um tempo para desfrutar de um banho relaxante com seu amor, criando um ambiente de tranquilidade e intimidade.

7. Avaliações e comentários de hóspedes anteriores

Antes de fazer sua reserva, verifique as avaliações e os comentários deixados por hóspedes anteriores. Isso pode fornecer informações valiosas sobre a qualidade da acomodação, a hospitalidade do anfitrião e a experiência geral dos visitantes. Preste atenção aos aspectos mencionados nas avaliações, como limpeza, localização e precisão das descrições, para tomar uma decisão informada.

8. Orçamento e disponibilidade

Por fim, leve em consideração seu orçamento e a disponibilidade das acomodações. O Dia dos Namorados é uma época concorrida. Então, é recomendável fazer a reserva com antecedência para garantir a disponibilidade. Além disso, defina um orçamento que esteja de acordo com suas possibilidades financeiras, levando em consideração os custos da estadia, as taxas adicionais e os eventuais serviços extras.