Apple inicia sua conferência de desenvolvedores anual; veja lançamentos anunciados

05/06/2023 | 15:33



A Apple deu início nesta segunda-feira, 5, à sua conferência de desenvolvedores anual. Embora a atenção do dia deverá se concentrar no headset com tecnologia de realidade virtual a ser anunciado, a companhia já mostrou outros lançamentos, inclusive de recursos de software para o iPhone.

A Apple apresentou um novo aplicativo chamado Journal para ajudar os usuários a escrever sobre os seus dias, inclusive com instruções para "praticar gratidão" e tecnologia para capturar momentos em fotos ou de experiências de viagem.

O iOS 17 da Apple tem uma série de atualizações para ajudar a melhorar os recursos de comunicação nos aplicativos de telefone, FaceTime e mensagens, a exemplo de novas técnicas de inteligência artificial (IA) para melhorar a digitação no teclado.

No aplicativo de telefone, a Apple está dando aos usuários a capacidade de mostrar imagens personalizadas do chamador que aparecem no telefone do outro usuário. A Apple também começará a transcrever mensagens de voz ao vivo com inteligência artificial.

No aplicativo FaceTime, os usuários poderão deixar mensagens de vídeo. E no aplicativo de mensagens, a Apple permitirá que os usuários façam check-in para garantir que alguém esteja em casa.

A Apple introduziu um novo modo chamado StandBy, por meio do qual os usuários poderão colocar o telefone de lado para exibir uma tela especial que pode ficar, por exemplo, ao lado da cama dos usuários. No modo StandBy, a Apple exibirá um relógio, informações agendadas e fotos.

A empresa também lançou um MacBook Air de 15 polegadas, que tem um chip M2 e será vendido por US$ 1.299. A empresa revelou outras atualizações para sua série M de chips em outros produtos Mac, também voltados para usuários profissionais.

Para o Apple Watch, a Apple mostrou o sistema operacional WatchOS10 com novos aplicativos e funcionalidades, como para apoiar a saúde mental do usuário. Fonte: Dow Jones Newswires.