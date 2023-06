Filho de Cristiano recebe alta após cirurgia e sertanejo faz agradecimento: Tantas pessoas incríveis pra cuidar do nosso filho

05/06/2023 | 15:10



Atualizações! O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, usou as suas redes sociais para falar sobre o estado de saúde do seu filho, o recém-nascido Miguel, que precisou passar por uma cirurgia logo após o nascimento. O bebê, vale pontuar, foi diagnosticado com Tetralogia de Fallout, uma doença no coração.

Em seu feed, Cristiano postou uma foto ao lado dos médicos e da esposa, e falou que o pequeno recebeu alta, mas que a família ainda passará alguns dias na cidade de São Paulo:

Dia de altaaa por aqui! Ah como é bom saber que tudo está correndo bem! Ficaremos em São Paulo por uns dias ainda, pra cuidados com o Miguel, mas logo estaremos em Casa! Eu quero usar essa oportunidade pra agradecer muito a maternidade por tamanha acolhida, pelo seu RH incrível, todos os médicos e enfermeiros, foram tão incríveis.

O músico também agradeceu o médico em especial que foi o primeiro a perceber que havia algo no coração do bebê:

Agradecer aos médicos por tanto cuidado e dedicação a nós e a profissão de vocês. Ao titio do Miguel que foi o primeiro a perceber que havia algo diferente no coração do Miguel! Em fim, tantas pessoas incríveis pra cuidar do nosso filho! Muita gratidão a todos.

Vale pontuar que antes da descoberta da doença, o pequeno Miguel iria se chamar Bernardo, mas Cristiano e a esposa, Paula Vaccari, decidiram homenagear o anjo São Miguel Arcanjo.