Leilão do Burger King: produtos eletrônicos estão disponíveis nesta quarta-feira

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/06/2023 | 14:55



A Leiloei promoverá, nesta quarta-feira (7 de junho), a partir das 11h, o leilão do Burger King. Estão disponíveis 22 lotes que incluem diversos produtos tecnológicos, como carregadores, cabos de força, baterias, cartões magnéticos, nobreaks e autotransformadores. Itens estão localizados em Nova Itapevi (SP).

Os produtos foram utilizados em diversas unidades do Burger King. A empresa decidiu leiloá-los como forma de renovar seu parque tecnológico e oferecer oportunidades para que outras pessoas possam adquirir produtos de qualidade a preços acessíveis.

A relação completa dos itens que estão sendo leiloados, com todas as informações detalhadas, estão disponíveis no sistema do Mercado Bomvalor, empresa que trabalha com a tecnologia Blockchain na área de leilões online e garante autenticidade aos vendedores e compradores.

Para participar do leilão do Burger King, é necessário fazer o cadastro digital dentro da própria página do evento, validar sua identidade de assinatura no aplicativo da Conta Comprova (disponível para Android e iOS) e, por último, habilitar-se para dar os lances na página do leilão.