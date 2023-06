Rafael Matos e Luisa Stefani perdem invencibilidade de 9 jogos nas quartas em Roland Garros

05/06/2023 | 13:33



A parceria de sucesso entre Luisa Stefani e Rafael Matos sentiu o gosto amargo da derrota pela primeira vez nesta segunda-feira, após 9 vitórias consecutivas e título do Aberto da Austrália. Os brasileiros, que fizeram história em Roland Garros ao avançarem até as quartas de final nas duplas mistas, foram eliminados com derrota diante da japonesa Miyu Kato e o alemão Tim Pütz, parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.

O jogo ficou marcado pelo choro de Kato após a confirmação da vitória. Ela acabou desclassificada nas duplas femininas no domingo, ao lado da compatriota Aldila Sutjiadi, após acertar involuntariamente a nuca de uma gandula por devolver uma bola com muita força. As japonesas enfrentavam a checa Marie Bouzková e a espanhola Sara Sorrimes Tormo pelas oitavas de final.

O público presente na quadra 14 para acompanhar o jogo nesta segunda-feira aplaudiu a japonesa, que também corria o risco de ser eliminada das duplas mistas, o que já colocaria Matos e Stefani nas semifinais.

Depois de duas belas vitórias em Paris, os brasileiros acabaram eliminados após 1h31 de jogo. Mesmo assim, sentiram na pela que a parceria tem tudo para seguir por muito tempo. Após o jogo, muitos torcedores fizeram questão de pegar o autógrafo dos brasileiros e tirar fotos com eles. Solícitos, atenderam a todos na maior simpatia, mesmo com o sentimento de frustração pela derrota.

A dupla ainda não definiu quando volta a atuar junta, mas Rafael Matos já atua na próxima semana, em simples, no ATP 250 de Stuttgart. Mas deve manter a parceria após grandes resultados. Em Roland Garros, por exemplo, eliminaram os favoritos Ivan Dodig e Zhang Shuai por duplo 6/2 e ainda passaram pelos franceses Diane Parry e Harold Mayot.