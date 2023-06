Ana Hickmann chora com homenagem durante Domingo Espetacular: - Foi aqui que minha história começou

05/06/2023 | 13:10



Ana Hickmann está na Record TV há cerca de 20 anos, atualmente à frente do Hoje em Dia é claro que ela não poderia ficar de fora da homenagem de 70 anos da emissora, né? Ela sempre foi modelo e conquistou uma legião de fãs com todo o seu carisma e talento apresentando o programa de televisão.

A apresentadora recebeu uma linda homenagem durante o Domingo Espetacular, que foi ao ar no último domingo, dia 4. Michael Keller apareceu nos bastidores do programa de Ana com um presentinho que arrancou lágrimas dela. O repórter conseguiu a placa com o nome do Tudo a Ver, que foi usada pela primeira vez há 19 anos, quando a loira estreou na televisão como apresentadora aos 23 anos de idade.

- Não tenho gente, a ficha da estreia do Tudo a Ver, ela começou a chorar quando viu a plaquinha. - São as boas recordações. Foi aqui que a minha história começou aqui dentro e aí depois me deram esse presente aqui [o programa Hoje em Dia] que eu cuido até hoje.

Ao longo do bate-papo, a modelo confessou que enfrentou diversos desafios até consagrar seu nome como um dos mais fortes da televisão brasileira.

- Quando eu entrei na TV aberta era: Será que a modelo vai ter capacidade intelectual de entregar? Não usaram essas palavras, mas é o que eu sentia muito, de todos.

Apesar das dificuldades, ela não abaixou a cabeça em nenhum momento. Ana contou que sempre teve o desejo de se desafiar em novos cenários e não teve problemas em protagonizar diversas reportagens para lá de diferentes.