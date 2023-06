Príncipe Harry teria entrado em contato com os advogados por crise matrimonial

05/06/2023 | 13:11



Término do casamento em breve? A escritora Lady Colin Campbell, revelou que mais de uma de suas fontes falaram para ela que o relacionamento de Príncipe Harry e Meghan Markle está passando por uma crise matrimonial.

- Há problemas no casamento por algum tempo, supostamente. Digo, ouvi de cinco fontes totalmente confiáveis que Harry contatou advogados há alguns meses.

Mas Lady conta que entende que seus informantes contam notícias bem diferentes do que as saídas de Harry e Meghan aparentam. Já que recentemente, o casal foi até em uma celebração do evento Woman of Vision, em que a ex-atriz foi celebrada.

- O problema é que a informação não corresponde necessariamente à imagem pública deles. Mas é claro, sua face pública é, até certo ponto, esbofeteada para seu ganho monetário. E também, se houver problemas reais no casamento, o que parece haver, Harry terá muito trabalho para se livrar deles, porque ele tem sido muito aberto sobre todas as suas falhas e todo o uso de drogas [após a morte da princesa Diana].

Mais de uma escritora sobre a família real britânica comentou sobre os rumores de que o casamento do Príncipe não vai bem. A jornalista do Daily Mail, Petronella Wyatt escreveu que Meghan tem saído para algumas festas de Los Angeles e deixa o marido em casa.

- Amigos meus que moram perto de Harry e Meghan estão sempre encontrando ela em festas hoje em dia. Estranhamente, ela tende a deixar Harry em casa.