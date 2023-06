Ponte Preta tem zaga titular de volta, mas perde Elvis para enfrentar o ABC

05/06/2023 | 13:06



A Ponte Preta tem pouco tempo para lamentar a derrota diante do Mirassol, por 1 a 0, no último sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o time volta a campo nesta terça-feira, às 19h, para enfrentar o ABC. O técnico Felipe Moreira segue sofrendo com desfalques, mas terá retornos importantes.

A dupla de zaga titular, formada por Fábio Sanches e Mateus Silva, retorna após ser desfalque por suspensão. Diante do Mirassol, o setor foi escalado com Edson e Thomás Kayck.

Entretanto, por mais uma rodada o time terá desfalque por suspensão. Um dos principais nomes do time, o meia Elvis levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Cássio Gabriel, que entrou durante o último jogo, é uma opção.

Outro problema pode ser a lateral-direita, pois Maílton sentiu dores musculares e jogou por apenas cinco minutos. Se for poupado, Luiz Felipe seguirá no time titular.

Com a derrota para o Mirassol, a Ponte Preta segue com dez pontos, em 15º lugar. O jogo diante do ABC, válido pela 11ª rodada, será realizado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).