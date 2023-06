Beyoncé gasta mais de dez mil reais em comida para sua equipe

05/06/2023 | 12:11



Mostrando que coração de mãe sempre tem um espaço para mais alguém, Beyoncé Knowles montou um presentão para sua equipe. A cantora comprou mais de dez mil reais em frango frito para comemorar o final das apresentações da turnê Renaissance.

De acordo com o Mirror, Bey comprou 50 hambúrgueres de carne, 20 sanduíches veganos e 75 porções de batata frita. Mas o que realmente chamou a atenção do público foram os 300 hambúrgueres de frango encomendados depois do show no estádio do Tottenham Hotspur.

Segundo o jornal The Sun, a cantora fez outros gestos bonitos durante sua estadia no Hotel Corinthia, no Reino Unido. Beyoncé ofereceu ingressos VIPs para o mordomo, o concierge e seu chef de cozinha pessoal para curtir seus shows. Cada ingresso vale 750 libras, o que dá aproximadamente quatro mil e 600 reais.

Uma fonte deles contou que a estrela de Renaissance esbanjou carisma e simpatia com todos que trabalharam com ela durante sua passagem no hotel:

- Beyoncé é muito doce e muito gentil com todos ao seu redor, então sempre quer agradecer às pessoas que estão cuidando dela. Eles fizeram de tudo para cuidar dela enquanto ela estava no Reino Unido, então ela os presenteou com alguns dos melhores ingressos que você pode conseguir.

A mamãe de Blue Ivy mostrou que realmente se importa com os trabalhadores e pediu os e-mails de todos os funcionários com quem teve contato para poder agradecer ela mesma. A artista enviou mensagens elogiando o trabalho de um por um.