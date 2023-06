Quadro de Sidney Magal revela boa evolução e cantor deve receber alta em poucos dias

05/06/2023 | 12:10



Sidney Magal causou preocupação nos fãs ao ser internado no HCor (Hospital do Coração localizado em São Paulo) para tratamento médico após enfrentar problemas de pressão alta e sangramento no cérebro. Após passar duas semanas recebendo cuidados na unidade médica, o cantor deve receber alta em breve.

Segundo informações do R7, um novo boletim médico atualizou o quadro clínico do artista, revelando que ele apresentou boa evolução e deve ser liberado até a próxima quarta-feira, dia 7, para descansar em casa.

O paciente Sr. Sidney Magal apresenta boa evolução de seu quadro clínico. Continua em unidade de internação, sob acompanhamento médico, com previsão de alta até a próxima quarta-feira, 07 de junho.

Magal foi internado na UTI no dia 25 de maior após ter um pico de pressão alta durante uma apresentação em São José dos Campos. O artista passou mal e precisou receber socorro. Ele ainda sofreu outro susto após sofrer um sangramento no cérebro e ser transferido para o Hospital do Coração.