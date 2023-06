Claudia Raia exibe corpo de biquíni em post e gera polêmica na web

05/06/2023 | 12:10



Claudia Raia tem uma carreira cheia de polêmicas e declarações que deram o que falar nas redes sociais. Agora, a atriz decidiu fazer um post com tom motivacional na web, mas acabou gerando polêmica. Tudo porque Claudia mostrou fotos de mulheres com mais de 50 anos de idade usando biquíni, sendo detonada na internet. Ela tentou exaltar a beleza natural de mulheres mais velhas, mas os internautas se sentiram incomodados com as fotos postadas pela artista.

Na legenda das imagens, Claudia encorajou:

Aproveita o domingo e bota o corpão no sol!.

O primeiro clique de uma sequência de nove fotos, é ela de biquíni, deitada em uma rede na beira do mar. Nas outras fotos, entretanto, outras mulheres famosas também aparecem em trajes de banho, clicadas na praia ou na piscina. O que incomodou os seguidores de Claudia são as imagens selecionadas por ela, que, segundo muitos dos comentários deixados no post, parecem não mostrarem mulheres tão belas quanto ela.

Minha amiga também faz isso, posta foto onde só ela aparece bonita, comentou uma seguidora.

Por que não postou uma distraída também?, questionou outra.

Até o momento, Claudia Raia não se posicionou sobre a polêmica gerada.