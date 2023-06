Ivete Sangalo compartilha vídeo sensual com Daniel Cady para comemorar aniversário do marido

05/06/2023 | 12:10



Diagnóstico: apaixonada! Ivete Sangalo é completamente caidinha pelo marido Daniel Cady e não perde a chance de fazer declarações nas redes sociais - e com a chegada do aniversário de 38 anos de idade do amado não foi diferente!

Para comemorar a data, a cantora compartilhou no Instagram um vídeo para lá de sensual em que os dois aparecem trocando carinhos e afetos - com direito até a beijo no pescoço e uma lambida de Ivete em Daniel. Na legenda do registro, a famosa começou escrevendo que foi amor à primeira vista:

Me apaixonei por você no exato momento que te vi. Acho que Deus queria que esse encontro não passasse por todas aquelas fases do conhecer. Ele queria logo a gente junto. Eu queria logo porque sabia do que se tratava aquele homem.

E a artista continuou a se declarar:

Amo você por muitas coisas! O cara íntegro, apaixonado, louco pela natureza, comprometido e um paizinho muito especial. Te amo Kass. Você é meu presente do amor. Muita água salgada, muita floresta, muitas abelhas e muito nós. Te amoooo.