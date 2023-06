Redação

Junho é o mês do orgulho LGBTQ+. Quem visitar os Estados Unidos durante esse período porderá participar de várias festividades relacionadas ao assunto. O Visit the USA, escritório de turismo do país, selecionou algumas das melhores cidades para se divertir e comemorar. Confira!

Eventos para celebrar o mês do orgulho LGBTQ+ nos EUA

Key West Pride – Key West, Flórida

Entre os dias 7 e 11 de junho, o Key West Pride promove um desfile e outros eventos LGBTQ+, como o Rainbow Pregame, além de exibições de clássicos filmes LGBTQ+, festas na piscina, shows de drag e muito mais. O diferencial de comemorar esta data nessa cidade tropical é seu ambiente calmo e tranquilo. Apesar das muitas opções de festas, o local não é lotado.

Os melhores lugares para curtir a vibe LGBTQ+ na cidade são o Aqua Nightclub e o 801 Bourbon Bar, com karaokê, shows de drag e música ao vivo.

New Orleans Pride – Nova Orleans, Luisiana

Este ano, as comemorações do mês do orgulho LGBTQ+ em Nova Orleans vão de 9 a 11 de junho. Nesse período, acontecem desfiles, festas, arrecadações de fundos, eventos comunitários e muito mais.

A PrideFest é uma festa anual, realizada do lado de fora do The Phoenix Bar, em Elysian Fields, com muita música ao vivo, comidas e bebidas. A NOLA Pride Parade começa no Pride Fest e passa por Marigny e French Quarter, no centro histórico da cidade. Para aproveitar ao máximo essa experiência, vá aos melhores bares gays da cidade: Good Friends Bar/Queen’s Head Pub, Crossing, The Friendly Bar e Rawhide 2010 Lounge.

Capital Pride – Washington, D.C.

Embora a Parada do Orgulho LGBTQ+ de Washington deste ano seja apenas em 10 de junho e muitas das festividades estejam concentradas em um fim de semana no início do mês, os eventos da Capital Pride se estenderão por mais de uma semana. Dentre as atrações concebidas pela D.C. Black Pride, destaca-se a Trans Pride Pool Party e o Pride Concert.

Quem decidir ficar um pouco mais na cidade pode conferir vários bares LGBTQ+, como o JR’s Bar and Grill, que tem happy hour e exibições de filmes, o The Dirty Goose, com uma variedade de martinis, e o Green Lantern, que está escondido em uma garagem de dois andares perto do centro da cidade.

Chicago Pride Fest – Chicago, Illinois

O Chicago Pride Fest 2023 acontece nos dias 17 e 18 de junho, com três palcos para as apresentações de DJs e drag queens. Nos dias 23 e 24 de junho, ocorre a Pride in the Park, que reuniu mais de 30 mil pessoas em 2021. Além disso, a tão esperada Parada do Orgulho LGBTQ+ de Chicago, que atrai mais de um milhão de espectadores, acontece no dia 25 de junho e segue pela zona norte da cidade.

Enquanto comemora esta semana repleta de eventos, conheça alguns dos bares mais famosos da região: The Closet, Second Story, Big Chicks e Jeffery Pub.

San Francisco Pride — São Francisco, Califórnia

Conhecida como um dos maiores eventos do orgulho gay do mundo, a San Francisco Pride é realmente imperdível, atraindo mais de um milhão de pessoas para festas que lotam as ruas da cidade. Este ano, a Pride Celebration será nos dias 24 e 25 de junho, enquanto a Parada do Orgulho LGBTQ+ acontece no dia 25 de junho, descendo a Market Street da Embarcadero até a Celebration, no Civic Center.

São Francisco é um destino com muitos locais LGBTQ+, a maioria deles localizado no bairro de Castro, como o famoso bar Lookout, que tem boas músicas e drinques. Há também o GLBT History Museum e o Twin Peaks Tavern, um histórico bar gay.

PrideFest — Denver, Colorado

O PrideFest de Denver, que acontece nos dias 24 e 25 de junho, vem crescendo a cada ano e já atraiu mais de 350 mil pessoas. A comemoração inclui desfile, shows, festas, corrida e caminhada de 5 km, além de atividades para crianças. É um evento mais familiar, que se destaca também pelo desfile Dogs in Drag.

Para quem quer se aventurar à noite, as recomendações são ir ao Charlie’s para dançar música country ou jogar bingo drag queen no Hamburger Mary’s.

NYC Pride — Cidade de Nova York, Nova York

Anualmente, a cidade celebra a Pride Week, festival repleto de eventos no final de junho em diversos cantos da cidade, sendo a NYC Pride Parade (marcada para 25 de junho), a mais conhecida de todas, com mais de 350 participantes desfilando por Manhattan. Um local popular e icônico para assistir ao desfile é em frente ao Stonewall, na Christopher Street.

Vale a pena aproveitar a estadia para visitar o primeiro museu dedicado à arte LGBTQ+, o Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, e ir até o bar Stonewall Inn, onde ocorreu uma batida policial em 1969 que mudou o cenário LGBTQ+ no mundo. Aproveite também para curtir os shows de drags no Lips Drag Queen Show Palace Restaurant & Bar.

