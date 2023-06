3 perfis de finanças no TikTok para seguir

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/06/2023 | 11:55



Para além das dicas de restaurantes, danças e conteúdos de comédia, o TikTok também tem se mantido forte na área educacional. Finanças, investimentos e empréstimo pessoal são alguns dos temas que os usuários procuram entender na plataforma – e o universo de vídeos curtos já abriga contas ricas em conhecimento sobre o tema.

O vetor educacional das redes também se torna positivo ao atrair um público jovem, que acaba acessando e se interessando cada vez mais pelo mercado financeiro. Prova disso é que há quase 30 mil pessoas com menos de 15 anos investindo na B3 atualmente, segundo dados da empresa.

“Entender o universo financeiro ainda é um desafio para grande parte da população. Quando surgem conteúdos que facilitam essa compreensão, o acesso se torna mais democrático e pode ajudar a ter uma vida financeira saudável. Além disso, quanto mais cedo as pessoas começarem a estudar sobre o tema, menor se torna a possibilidade de endividamentos. Ver jovens indo atrás de conhecimento é muito positivo”, comenta Túlio Matos, sócio-fundador da fintech iCred.

Pensando em guiar quem quer entender sobre o tema nas redes sociais, Túlio aponta três perfis de finanças no TikTok. São nomes que estão em alta e vale a pena acompanhar. Confira!

Dono de um dos maiores canais de finanças no TikTok, Gabriel conta com 1,3 milhão de seguidores e ensina sobre o universo de investimentos, orientando como e quanto investir da melhor forma, com dicas para iniciantes e veteranos. Com o alcance de seus conteúdos, tornou-se colunista dos principais portais e revistas do País.

Com mais de 500 mil seguidores, Olivia é mestre economista da USP e aborda temas variados sobre economia. De forma leve e didática, ensina e tira dúvidas sobre reforma tributária, imposto de renda e dívidas, além de dar dicas e falar sobre carreira no mercado financeiro.

Conhecido nas redes como “O Economista Sincero”, Charles é formado em economia pela UERJ e comanda um dos grandes canais do setor, sendo escolhido como Top 1 influenciador de investimentos pelo ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Conta com mais de 100 mil seguidores no TikTok e aborda temas de educação financeira, explica investimentos, conscientiza sobre golpes, entre outros.