6 de junho de 1903. O último bonde... ...puxado por burros. Agora, a era da eletricidade. E uma linha no ABC.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/06/2023 | 07:45



Sábado, 6 de junho de 1903. Com a inauguração da linha da Rua Oriente, no Brás, a Light completava a sua rede de transportes por tração elétrica. Simbolicamente, a empresa realizava a corrida derradeira do último bonde de tração animal. A imprensa da época registrou no dia seguinte:

Às 3 horas da tarde saiu do Largo do Tesouro o carro inaugural, conduzindo os senhores Machenzie, Mitchell e Borba, da Light; Silva Freire, Ghilhem e Graziani, engenheiros da Prefeitura de São Paulo; drs. Carlos e Américo de Campos, dr. Theodoro de Carvalho e representantes da imprensa.

O bonde elétrico foi até o ponto terminal provisório da linha, na Rua Silva Teles.

Na volta, na Rua Bresser, passou a comitiva para um carro de tração animada, o ultimo, que a conduziu até o antigo depósito da Avenida Rangel Pestana.

No ‘car-house’ da mesma avenida ofereceu a companhia Light uma mesa de doces, trocando-se vários brindes.

Acompanhava a comitiva em todo o percurso o mais antigo empregado da extinta Viação, um sexagenário português atualmente ao serviço da Light,

A companhia ofereceu a parelha de muares que puxava o último bonde ao Asilo dos Expostos.

REGIÃO

Era 1903. Naquela primeira década do século XX, a família Setti entrava no ramo de transportes conduzindo passageiros por um tílburi puxado a cavalos pela atual Avenida Pereira Barreto.

Não havia luz elétrica por aqui.

Em 1910 a mesma família Setti realizava as primeiras corridas entre São Bernardo (Vila) e São Bernardo (Estação), “e vice-versa”, com um pioneiro veículo automotor.

Neste início de milênio, os novos ramos dos Setti implementam o transporte elétrico limpo, numa ação que se compara em importância ao acontecimento de 1903 em São Paulo pela São Paulo Raiway, Light and Power Company Ltda.

Crédito da foto 1 – Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

EVOLUÇÃO. Modelo de bonde de tração animada que circulou no Rio de Janeiro e veículo automotor pioneiro da família Setti: o charme do vice-versa

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 6 de junho de 1993 – ano 36, edição 8406

MANCHETE – Brandão (Newton, prefeito de Santo André) dá empregos aos amigos, entre eles ex-vereadores derrotados à Câmara Municipal.

MEIO AMBIENTE – A data mobilizou ontem (5-6-1993) ambientalistas, associações de bairros e alunos das escolas do Grande ABC, que abraçaram a Represa Billings em vários trechos.

Estiveram presentes os prefeitos Newton Brandão (Santo André) e José de Fillipi Jr (Diadema).

Ocorreram manifestações de repúdio ao retorno do bombeamento de esgoto para a represa.

O ponto alto ocorreu no Riacho Grande, quando 600 valões arregados com um milhão de sementes foram soltos.

EM 6 DE JUNHO DE...

1903 – Principiava o futebol, mas os jornais noticiavam também outros esportes praticados naquele início de século,

No Velódromo Paulista, no bairro da Consolação, eram realizados torneios esportivos, destacando-se a ginástica com bastões.

A bocha, chamada “pelota”, era coqueluche.

No Parque Antarctica, organizavam-se apresentações de luta greco-romana.

Rareavam as notícias de touradas, comuns na segunda metade do século XIX na Capital.

Em São Paulo, organizava-se o Grêmio da Peteca.

E a Casa Clark, da Rua São Bento, 8, investia no “foot-ball”, oferecendo artigos ingleses: calçados (chuteiras), meias, bolas, etc...

HOJE

Dia Nacional do Teste do Pezinho.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Osvaldo Cruz, fundado com o nome de Vila Califórnia em 6 de junho de 1941. Elevado a município em 1944, desmembrando-se de Guararapes e Tupã.

Também aniversariam em 6 de junho: Açailândia (MA), Agronômica, Aurora e Caibi (SC), Angelim (PE), Chaves (PA), Formiga e Lagoa Dourada (MG) e Sertanópolis (PR).

São Norberto

6 de junho

Apóstolo da Eucaristia. Arcebispo de Magdeburgo, na Saxônia, na Alemanha. Combateu os erros de seu tempo e implantou as reformas estabelecidas pelo papa. Faleceu no ano 1134.

Ilustração: Canção Nova