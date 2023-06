Obituário - 6 de junho de 2023

Ademir Medici

06/06/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Benedito Silveira Franco, 88. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Josepha Camero Monteiro, 86. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renée Pancetti, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Arcidia Amaral Romano, 85. Natural de Bariri (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Alves Lopes, 82. Natural de Palmeiras (BA). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anezia do Carmo Ferreira da Silva, 76. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Luiz Fenicio, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Pinheirinho, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Severina Virtuosa Ribeiro, 64. Natural de Gravatá (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Sato André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

José Mata dos Santos, 88. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

David Mota, 77. Natural de Lorena (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Nilza Sartorato Custório, 72. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Memorial Phoenix.

Nildo Rocha, 70. Natural de Itararé (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Girão Franco, 68. Natural de Morada Nova (CE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Crispina dos Santos Silva, 65. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Antonio Ive Marinheiro, 54. Natural de Farias Brito (CE). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Marcio Bispo da Mata, 49. Natural de Cubatão (SP). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Alessandra Oliveira Dias dos Reis, 38. Natural de Uberaba (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, em Uberaba.

SÃO CAETANO

Hermínia Grite Bim, 91. Natural de Guaiçara (SP). Residia no bairro Mauá. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Erotildes Taveira da Silva, 86. Natural do Estado do Piauí. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica

Luís Hernan Javier Aliaga Vargas, 85. Natural do Chile. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 31, em Santo André. Parque das Flores, em São José dos Campos (SP).

Eneia Gomes, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 31. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

DIADEMA

Belmiro Bassi, 105. Natural de Orlândia (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 31, em São Bernardo. Vale da Paz.

Francisco de Sousa Mesquita, 96. Natural de Ipueiras (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.

Maria Isabel Borges, 86. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 31, em Santo André. Cemitério Congonhas, na Capital.

Ataíde Vieira dos Santos, 71. Natural de Neópolis (SE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Ailton Gomes de Oliveira, 59. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Lázaro Forato, 89. Natural de Socorro (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.