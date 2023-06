Santo André atende 6.300 pessoas em consultas e exames no fim de semana

Da Redação



05/06/2023 | 10:30



A Prefeitura de Santo André realizou neste final de semana mais um mutirão do programa Saúde Fila Zero, para zerar a espera por consultas nas especialidades de dermatologia, gastroenterologia, oftalmologia e exames de ultrassonografia, represadas durante o período da pandemia.

Houveram 6.300 atendimentos previamente agendados, que ocorreram no Centro Médico de Especialidades da Rua Xavier de Toledo, da Rua Joaquim Távora, no CHM (Hospitalar Municipal Dr. Newton da Costa Brandão), e também no ambulatório da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC).

"Vamos atingir o objetivo de zerar a demanda reprimida. O Saúde Fila Zero é um programa que funciona muito bem e, com a ampliação da rede e do serviço aos finais de semana, vamos deixar o prazo de espera bem menor do que encontramos depois da pandemia. Tudo isso se soma à modernização e requalificação dos equipamentos de saúde, dando qualidade de atendimento para nossa gente", destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB), durante visita neste sábado (3) ao Centro Médico de Especialidades da Rua Xavier de Toledo, na região central da cidade.