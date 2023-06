Aposta de Rio Grande leva prêmio da Mega

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



05/06/2023 | 10:01



O que fazer após descobrir que virou milionário? Este é o doce dilema de um apostador, que fez seu jogo em Rio Grande da Serra, caso já tenha conferido o resultado do concurso 2.598 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado. Uma aposta simples foi a única a acertar as seis dezenas, cujo prêmio é de R$ 66.093.916,13.

Na aposta milionária foram marcados os números 07, 14, 24, 53, 58 e 60. Segundo a Caixa Econômica Federal, a chance de acertar todas as dezenas em uma aposta simples, como a realizada, é de uma em 50.063.860. O sortudo fez seu jogo na Lotérica Rio Grande, na Avenida. Dom Pedro I, 204, no Centro da cidade.

Com o prêmio de R$ 66 milhões aplicado na poupança da Caixa, o ganhador teria rendimento de cerca de R$ 330 mil no primeiro mês. Em caso de investimento em imóveis, o milionário poderia comprar até 80 apartamentos de R$ 800 mil, sobrando ainda um pequeno montante. No caso do apostador preferir automóveis, seria possível comprar cerca de 826 veículos no valor de R$ 80 mil.

Se o novo milionário, em um acesso de bondade, resolvesse dividir o prêmio entre todos os 52.009 moradores de Rio Grande da Serra – população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2021 –, cada um receberia um montante de R$ 1.270,81. O valor é apenas R$ 50 menor que o atual salário mínimo, estabelecido em R$ 1.320 no dia 1° de maio deste ano.

Nas redes sociais, o ganhador solitário da Mega-Sena tomou conta das discussões. Moradores da região desejaram sorte ao novo milionário, outros pediam para ser lembrados mesmo apontando que o sortudo já teria “sumido”. Alguns até brincaram com a situação, apontando que ele, caso seja morador de Rio Grande da Serra, poderia “comprar a cidade”.

Além do sortudo, outras 81 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 72.766,96. Já a quadra registrou 7,347 vencedores, com cada apostador levando o prêmio de R$ 1.146,07. O próximo concurso, 2.599, terá sorteio realizado na quarta-feira, com prêmio inicial de R$ 3 milhões.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Os jogos podem ser realizados no portal da Caixa, nas casas lotéricas credenciadas em todo o País, no aplicativo Loterias Caixa, ou pelo aplicativo do banco. Serão aceitas apostas realizadas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Para receber o prêmio, o novo milionário deverá procurar uma agência da Caixa e apresentar o documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. O banco faz o pagamento em até dois dias.