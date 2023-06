Ministro de Finanças da China desconsidera preocupações sobre dívidas de governos locais

05/06/2023 | 09:47



O ministro das Finanças chinês afirmou nesta segunda-feira, 5, que a situação fiscal da China está saudável e segura, deixando amplo espaço para enfrentar riscos e desafios. A fala foi uma resposta para preocupações recentes sobre possíveis crises de dívida do governo em algumas províncias do país.

Entretanto, autoridades financeiras não identificadas publicaram nesta segunda artigo na agência estatal Xinhua indicando que as dívidas de governos locais estão distribuídas de forma desigual no país, e que algumas regiões enfrentam riscos de dívida relativamente altos, assim como pressões de serviço. "Pedimos aos governos locais que assumam com seriedade suas principais responsabilidades, resolvam efetivamente os riscos da dívida do governo e mantenham o objetivo de prevenir riscos sistêmicos", indica o artigo.

O Ministério das Finanças também está distribuindo um valor recorde de 10 trilhões de yuans (cerca de US$ 1,411 trilhão) em transferências fiscais aos governos regionais do país em tempo hábil, para que as autoridades locais tenham mais tempo para utilizar os fundos, indica a publicação na Xinhua.

Em um relatório de trabalho publicado em maio, agora excluído, autoridades financeiras da capital da província de Guizhou disseram que a cidade fez todo o possível nos últimos anos para resolver seu risco de dívida por meio de cancelamentos e conversão de dívidas do governo em dívidas de empresas estatais. No entanto, esses métodos técnicos "foram basicamente esgotados", disse o relatório. "Os riscos da dívida podem ocorrer a qualquer momento se os fundos não estiverem disponíveis em tempo hábil". Fonte: Dow Jones Newswires.