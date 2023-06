São Bernardo recebe o Figueirense pela Série C

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



05/06/2023 | 08:58



O São Bernardo FC entra em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro para apagar a má impressão deixada na derrota fora de casa contra o CSA-AL. Hoje, às 20h, o Tigre enfrenta o Figueirense-SC, no Estádio 1º de Maio. O jogo é válido pela sexta rodada da competição.

O Tigre lidera a competição, com 12 pontos, em cinco jogos. Enquanto o time catarinense é o 13º com sete.

O técnico Márcio Zanardi aproveitou a semana para trabalhar as falhas apresentadas diante do CSA e quer fazervaler o fator casa. “Vamos jogar no nosso estádio, onde sempre somos muito fortes. Precisamos da vitória pata seguirmos na liderança”, afirmou o treinador.

A partida de hoje será a primeira de uma série de três realizadas em oito dias e em três Estados diferentes. Após pegar o Figueirense, segue para o Fortaleza, no Ceará, para enfrentar o Floresta, na quinta-feira. E, no domingo, vai a Belém, no Pará, encarar o Paysandu.

“Nós já sabíamos que esta seria uma semana complicada. Mas vamos trabalhar na recuperação dos atletas. Nesta semana nós aumentamos a carga de trabalha para dar uma sustentação aos atletas. Todo o nosso elenco está preparado, para que possamo manter a liderança”, declarou Zanardi.

O preparador físico Juliano Valim destaca outro fator na maratona, que é o desgaste físico gerado pelas viagens seguidas. Do Ceará, o time seguirá direto para o Pará</CW>.

“Além do curto intervalo de poucos dias entre as partidas, temos de pensar no tempo de deslocamento e conseguir encontrar um período para melhor descanso e sono dos atletas, colocando treinamentos com controle de carga e preparação para as partidas. Vamos trabalhar de forma planejada com o objetivo de buscar manter a mesma intensidade que a nossa equipe vem fazendo desde o Campeonato Paulista e nesses cinco jogos que tivemos na Série C”, afirmou Valim.