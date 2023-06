Dia Mundial do Meio Ambiente: filmes para aprender sobre mudanças climáticas

Da Redação

Do 33Giga



05/06/2023 | 08:55



Hoje (5 de junho), é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Estabelecido em 1973 pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data tem o objetivo de conscientizar e encorajar a população para ações de proteção ao meio ambiente.

Para o aniversário de 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente, o tema da campanha de 2023 é o combate à poluição plástica, visando sensibilizar a sociedade sobre o que é reconhecido como o principal problema da poluição ambiental. De acordo com a ONU, o plástico é o maior, mais perigoso e mais duradouro tipo de lixo marinho, sendo responsável por pelo menos 85% dos detritos encontrados nos mares.

Algumas das consequências ambientais – umas já reais e outras ainda prováveis –, causadas pela crescente poluição, podem ser vistas em obras cinematográficas, que são instrumentos fundamentais para conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente.

33Giga e Wilson Guth Costa, professor de Geografia do Colégio Positivo, selecionam alguns filmes que ajudam a ensinar crianças e adolescentes sobre os efeitos das mudanças climáticas.

WALL•E (2008)

Essa animação retrata, de forma poderosa e comovente, um futuro distópico no qual a Terra é devastada pela poluição e pelo consumismo desenfreado. Além disso, as cenas enfatizam a importância da sustentabilidade, do cuidado com o planeta e da responsabilidade individual na preservação do meio ambiente.

“É possível perceber o contraste entre a natureza degradada e a esperança de um futuro melhor, inspirando os espectadores a refletir sobre os impactos de suas ações no meio ambiente e a buscar soluções para os problemas ambientais. Com uma narrativa emocionante e personagens cativantes, WALL•E consegue transmitir a mensagem de forma acessível e motivadora, despertando a consciência ambiental e estimulando mudanças positivas de comportamento”, detalha o professor.

Classificação indicativa: Livre

Onde assistir: Disney+

Nausicaä do Vale do Vento (1984)

O filme japonês aborda, de forma profunda, por meio da protagonista, a relação entre os seres humanos e a natureza, ressaltando a importância da harmonia e do respeito pelo meio ambiente.

“Também trata de questões como a degradação ecológica, a poluição e a ameaça de extinção de espécies, levando os espectadores a refletir sobre as consequências destrutivas da exploração irresponsável dos recursos naturais. Além disso, transmite uma mensagem de esperança e resiliência, mostrando como a compreensão e a cooperação podem levar a soluções sustentáveis e à restauração do equilíbrio ambiental”, descreve Costa.

Classificação indicativa: 12 anos

Onde assistir: Netflix

Ainbo – a guerreira da Amazônia (2021)

“A história retrata a jornada da jovem Ainbo em defesa da Amazônia, destacando a importância da preservação da floresta e da biodiversidade. Aborda temas como desmatamento, poluição e exploração predatória dos recursos naturais, despertando a consciência dos espectadores sobre os impactos negativos dessas atividades”, relata Costa.

O professor aponta que o filme ainda ressalta a cultura e os valores dos povos indígenas, mostrando a relação harmoniosa com a natureza e a necessidade de proteger os territórios, promovendo a conscientização e a valorização do meio ambiente.

Classificação indicativa: Livre

Onde assistir: Prime Video e Telecine

Rio (2011) e Rio 2 (2014)

O educador explica que a saga de filmes Rio retrata, de forma vibrante e colorida, a beleza e a importância da natureza, especialmente a biodiversidade e os ecossistemas das florestas tropicais. Ressalta a conservação da Amazônia e a proteção das espécies em risco, como o papagaio-azul.

“Além disso, os longas abordam questões como o tráfico de animais e a destruição do habitat natural, levando os espectadores a refletir sobre os impactos negativos da ação humana. Com personagens carismáticos e músicas animadas, os filmes conseguem entreter e educar, incentivando a empatia e a responsabilidade individual na preservação da natureza”, revela.

Classificação indicativa: Livre

Onde assistir: Disney+

O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida (2012)

O Lorax apresenta uma história envolvente e lúdica, que evidencia os problemas da exploração desenfreada dos recursos naturais e os impactos negativos que isso causa na natureza. Traz temas como desmatamento, poluição e ganância corporativa, levando os espectadores a refletir sobre a importância da conservação ambiental e da responsabilidade coletiva.

“O filme enfatiza a necessidade de agir de forma sustentável e de preservar a biodiversidade, transmitindo uma mensagem de esperança e de cuidado com o planeta”, destaca o professor.

Classificação indicativa: Livre

Onde assistir: Netflix e Prime Video

Era uma vez na floresta (1993)

“A obra retrata, de forma encantadora e educativa, a interação entre os animais e o meio natural, destacando a importância da preservação dos ecossistemas, da conservação da biodiversidade e do equilíbrio ecológico”, detalha o professor.

Ele relata que o filme aborda questões como poluição, desmatamento e destruição dos habitats, proporcionando uma experiência educativa que remete à proteção do meio ambiente.

Classificação indicativa: Livre

Tarzan (1999)

Essa animação conta a história de um menino criado na selva, destacando a importância da harmonia entre os seres humanos e a natureza, enquanto aborda a destruição do habitat natural dos animais e o impacto da exploração desenfreada dos recursos naturais.

“Além disso, o filme ressalta a necessidade de conservação da biodiversidade e da proteção dos ecossistemas, com uma mensagem de respeito pela natureza e a valorização das conexões entre os seres vivos, incentivando o espectador a refletir sobre seu papel como guardião do meio ambiente e a adoção de comportamentos mais sustentáveis”, finaliza Costa.

Classificação indicativa: Livre

Onde assistir: Disney+