Região oferece 172 vagas de emprego nesta semana

Da Redação



05/06/2023 | 08:42



O Grande ABC está com 172 vagas de emprego disponíveis para esta semana, contando também com oportunidades para estágio, e postos exclusivos para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Santo André tem 58 vagas disponíveis, entre elas de costureira geral (20), costureiro de maquina de confecção em série (16), e também uma oportunidade de estágio como recepcionista de hotel, e uma exclusiva para PCD, de operador de caixa. As outras vagas podem ser conferidas pelo aplicativo Sine Fácil Trabalhador.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema divulgou que 27 vagas estão disponíveis ao total. Dentre elas, cinco vagas de vendedor porta a porta, e também uma de limpeza e cuidados urbanos, essa oportunidade sendo exclusiva para PCD. Todas as vagas disponíveis podem ser acessadas no site do Emprega Diadema.

Em Mauá, entre as 40 funções oferecidas estão as de auxiliar de operações de logística, atendente (balconista), assistente de vendas (com CNH B) e estágio de ensino médio para atendente. Os interessados devem comparecer ao CPTR, localizado na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz.

