Inscrições no Enem começam nesta segunda-feira

05/06/2023 | 08:41



As inscrições para o próximo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) começaram nesta segunda-feira, 5, e vão até o próximo dia 16 de junho. As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, serão aplicadas em 5 e 12 de novembro.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela avaliação, vai divulgar também nesta segunda-feira o resultado dos candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição.

O prazo para entrar com a solicitação se encerrou no último dia 28.

Quem tiver o pedido de isenção ou a justificativa de ausência na prova do ano passado indeferidos poderá entrar com recurso até a próxima sexta-feira, 12. Esta última era obrigatória para os estudantes que conseguiram a isenção no Enem 2022, mas não compareceram aos dois dias da prova e tentaram novo abono este ano.

De acordo com o edital do Enem 2023 publicado pelo MEC, as situações previstas para justificar a ausência na prova do ano anterior são: morte na família; assalto ou furto; acidente de trânsito; casamento ou união estável; maternidade ou paternidade; privação de liberdade; emergência médica ou odontológica; trabalho; deslocamento a trabalho; intercâmbio acadêmico ou atividade curricular.

Os detalhes de cada situação estão disponíveis no seguinte endereço na internet: https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-30-de-5-de-maio-de-2023-481632388

É importante ressaltar que mesmo pedindo a isenção da taxa, os participantes também devem se inscrever no Enem 2023.

Os candidatos que quiserem pedir atendimento especializado ou tratamento pelo nome social durante a aplicação do Enem 2023 também podem fazer a solicitação a partir da próxima segunda. O resultado do pedido será divulgado no dia 26.

As inscrições para o Enem 2023 podem ser feitas pelo site do Inep, acessando a página do candidato.