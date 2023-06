Alckmin participa de homenagem ao 'Programa Silvio Santos' e relembra outras passagens

05/06/2023 | 08:36



O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fez breve participação no domingo, 4, na edição especial do Programa Silvio Santos, no SBT, em homenagem aos 60 anos da atração. Em 1977, Alckmin participou quatro vezes do quadro Cidade contra Cidade, representando Pindamonhangaba (SP), da qual foi prefeito.

"Era de domingo e um programa animadíssimo, então Pindamonhangaba ficou famosa. A gente vinha e ganhava, ganhava uma ambulância, e voltava para Pinda. Era uma festa. Ficamos quatro domingos no ar", disse o vice-presidente durante o programa especial, que foi comandado pela apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos.

Alckmin também contou que, naquela época, sua então namorada Lu - com quem é casado há 43 anos - o assistia na plateia.