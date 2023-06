Deyverson marca, Cuiabá derrota o Goiás e respira na luta contra o rebaixamento

04/06/2023 | 20:54



O Cuiabá ganhou um pequeno fôlego na luta contra o rebaixamento e deixou o Goiás dentro da zona da degola ao vencer por 1 a 0, neste domingo, no estádio Hailé Pinheiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado por Deyverson.

Com o resultado, o Cuiabá subiu para o 14º lugar, com 11 pontos, contra sete do Goiás, que abre a zona de rebaixamento. Também estão no descenso: América-MG (sete), Vasco (seis) e Coritiba (três).

Apesar de jogar dentro de casa, o Goiás foi inferior ao Cuiabá no primeiro tempo, mas não deixou de criar algumas oportunidades. Aos cinco minutos, Palacios cobrou falta com força e obrigou Walter a fazer grande defesa. A partir daí começou a aparecer o talento de Deyverson.

O atacante travou um bom duelo com Tadeu. Logo aos dez minutos, ele recebeu dentro da área e cabeceou para grande defesa do goleiro esmeraldino. Aos 25, em nova cabeçada, fez Tadeu operar um milagre para assegurar o zero no placar.

No segundo tempo, Deyverson enfim levou a melhor sobre Tadeu. Aos oito minutos, o atacante reeditou com Alan Empereur uma boa dupla dos tempos de Palmeiras. O zagueiro deu um passe por cobertura para o atacante, que levou a melhor sobre Sidimar e emendou para o fundo das redes.

O domínio que já era do Cuiabá ficou ainda maior após o gol. O Goiás sentiu e foi dando mais espaço ao adversário, que continuou desperdiçando boas oportunidades e ampliar. Aos 20 minutos, Raniele arriscou de fora da área, mas Tadeu defendeu.

Aos poucos, o Cuiabá foi administrando o resultado e acabou confirmando mais três pontos diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Corinthians no sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. No domingo, o Goiás recebe o Fluminense, às 18h30, no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 1 CUIABÁ

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo (Guilherme Marques), Diego (Apodi), Julian Palacios e Vinícius (Alesson); Gabriel Novaes (Philippe Costa). Técnico: Emerson Ávila.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele (Allyson), Denilson (Ronald Lopes) e Fernando Sobral; Jonathan Cafu (Emerson Ramon), Deyverson (Isidro Pitta) e Wellington Silva (Quagliata). Técnico: António Oliveira.

GOL - Deyverson, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Marques e Maguinho (Goiás); Matheus Alexandre, Marllon e Raniele (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).