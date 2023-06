Buffon chora após Parma não retornar à elite italiana: 'Sensação de perda e solidão'

04/06/2023 | 17:16



Um dos mais velhos jogadores ainda em atividade no futebol mundial, Gianluigi Buffon, de 45 anos, mostrou que ainda há amor à camisa no mundo da bola. Após ver o Parma empatar sem gols com o Cagliari no Ennio Tardini, em Parma, no sábado, e não conseguir o acesso à elite do Campeonato Italiano, o goleiro não conseguiu segurar as lágrimas.

Buffon foi até o alambrado ao lado dos companheiros para aplaudir o apoio dos torcedores do Parma que encheram o estádio e, como um menino, chorou bastante por não cumprir a missão de recolocar a equipe na elite italiana.

Foi um duro golpe ao goleiro a permanência na divisão de acesso. Depois de abrir 2 a 0 no jogo de ida, o goleiro saiu machucado de campo e a equipe acabou levando a virada, por 3 a 2. No duelo de volta, se postou bem entre as traves, mas a equipe não conseguiu anotar na frente e acabou lamentando o 0 a 0 em casa.

"Há derrotas que te deixam com uma sensação de perda e profunda solidão. E há derrotas em que você sente, pelo contrário, que está rodeado de milhares de braços, onde as lágrimas na verdade representam que estamos a plantar algo. Estranhamente há algo que nos une para além do resultado esportivo, tornando-te como uma daquelas caras que estão na plateia, te fazendo perceber que fazes parte deles. Uma sensação que foi crescendo, como um cordão umbilical que nos une, feito de paixão, respeito, gratidão, corações e mãos que verdadeiramente te apoiam", escreveu em suas redes sociais para lamentar o resultado e, ao mesmo tempo, agradecer o apoio das arquibancadas.

"No meio desta dura realidade, há algo muito profundo que tenho de dizer do fundo do meu coração à torcida: obrigado, obrigado incrível torcida do Parma", completou Buffon, que não deu sinais de que se aposentará apesar do duro golpe.

Com mais um ano de contrato com o Parma, é possível que Buffon siga para a próxima temporada para um desfecho diferente, com o tão buscado acesso do clube.