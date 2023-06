Mesmo separados, Sabrina Sato e Duda Nagle curtem passeio com Zoe

04/06/2023 | 16:11



No último sábado, dia 3, Sabrina Sato, Duda Nagle e Zoe foram passear no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O ex-casal, anunciou o fim do relacionamento em março deste ano, mas continuam se encontrando para tratar dos assuntos da filhota.

Em seus Stories, Sabrina mostrou que aproveitou o passeio para se exercitar e Zoe não ficou de fora! A pequena de quatro anos de idade mostrou para a mamãe que leva jeito nas lutas marciais.

O papai coruja fez questão de registrar seu momento com Zoe, que estava mais interessada em comer seu algodão doce do que olhar para o vídeo.

Que amor, né?